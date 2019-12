Im Sammeltaxi durch die Stadt Was bringt Ridepooling wirklich?

Die Mitfahrer. Sie sind die Voraussetzung dafür, dass Ridepooling auch wirklich weniger Autos in die Städte bringt als der Individualverkehr. Keshvari hat den VW-Bus an diesem späten Mittwochnachmittag für sich allein. Auf den Straßen drängt sich der Feierabendverkehr, für Moia ist das eigentlich eine der Hauptgeschäftszeiten. Trotzdem steigt während der fast 20-minütigen Fahrt kein weiterer Fahrgast zu. Erst kurz vor Fahrtende ploppt eine weitere Haltestelle auf dem Display im Auto auf.



Bei rund jeder zweiten Moia-Fahrt in Hannover würden unterwegs noch Personen aufgegabelt, sagt Ziegenmeyer. In Hamburg liege die Quote bei 60 Prozent. Dieselbe Zahl nennt auch der Anbieter Clevershuttle, der etwa Berlin, München oder Dresden bedient. Noch sind weder Moia noch Clevershuttle, das mehrheitlich der Deutschen Bahn gehört, profitabel. „Man muss der Sache Zeit geben“, sagt Ziegenmeyer. Erst mit einer höheren Auslastung und mehr Fahrzeugen lasse sich Geld verdienen – und ein wirklicher Effekt für den Stadtverkehr erzielen.