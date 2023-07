Industrie- und Autozulieferer Stabilus investiert Millionen, um Produktionswege und körperliche Arbeit zu reduzieren

Rund zehn Millionen Euro will Stabilus in die Modernisierung und Automatisierung des Werkes stecken, um Produktionswege und körperliche Arbeiten zu reduzieren. „Koblenz ist das Herz und der Motor unseres Konzerns, darum wollen wir den Standort zeitnah und wirksam zukunftsfähig aufstellen und in diesen investieren“, erklärte Vorstandschef Michael Büchsner.