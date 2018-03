„Selbstfahrende Autos werden die Zahl der Unfälle verringern“

Thrun, gebürtiger Solinger, studierte Informatik, Wirtschaft und Medizin. Mitte der Neunzigerjahre ging er in die USA. Er hatte an der Universität Stanford einige Jahre lang eine Professur für Künstliche Intelligenz inne. Und er hat aus einem dortigen Studentenprojekt heraus die ersten selbstfahrenden Autos entwickelt, die der Internetkonzern Google in Kalifornien 2010 testweise auf die Straße schickte. Inzwischen gibt er die Grundlagen dieser Technologie in Kursen der von ihm mitgegründeten Akademie Udacity weiter, die allein auf Vorlesungen und Studienmaterial im Netz setzt. 11.000 Studenten haben allein die Einführung in die Grundlagen des selbstfahrenden Autos bislang weltweit besucht, 2000 den Kurs abgeschlossen und bestanden, davon 1000 in Deutschland.