„Inhaltlicher Unfug“ Cavallo attackiert Diess – der VW-Chef gibt sich versöhnlich

Auf die von Cavallo formulierten Sorgen vor einem weiteren Arbeitsplatzabbau ging Diess ein – griff die drastische Zahl von bis zu 30.000, die er zur Irritation vieler Beschäftigter zuletzt ins Spiel gebracht hatte, aber nicht auf. „Ich möchte, dass Ihre Kinder und Enkelkinder auch 2030 noch einen sicheren Job hier bei uns in Wolfsburg haben können“, sagte er. Aber: „Die heute bestehenden Jobs werden innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahren sicher weniger – vor allem in der Verwaltung auf Konzernebene, aber auch in der Produktion und in der Entwicklung.“ Gleichzeitig komme neue und andere Arbeit hinzu. Der Vorstandschef räumte ein: „Wir müssen miteinander reden.“ Er stellte zu den Zukunftschancen von Volkswagen speziell in Niedersachsen jedoch auch klar: „Nicht Herbert Diess oder Daniela Cavallo entscheiden darüber. Die Kunden entscheiden.“