Innovationen Neue Wege statt Imitation: Wie Chinas Autobauer die deutschen überholen

Wie das Beispiel Apple zeigt, ist eine erstklassig aufgestellte Supply Chain absolut kein Innovationsgarant, wenn die ausgewiesene Strategie lautet: „We don’t want to be the first, we want to be the best“. „Das Beste oder Nichts“ – auch in der Autobranche kein unbekanntes Mantra. Das Problem wird erst deutlich, wenn der Wettbewerb den Anspruch verfolgt, sowohl immer der Erste als auch der Beste im Markt zu sein. China lebt eben diesen Anspruch: Die aufstrebende Automobilindustrie vergleicht sich erst gar nicht mit etablierten Wettbewerbern, sondern setzt eigene Maßstäbe. Carsten Breitfeld, CEO des chinesischen Herstellers Byton, propagiert etwa mit dem Leitspruch „We don’t want to improve the car, we want to improve people‘s lives“ eine grundlegende Neudefinition des Automobils. Erst vor Kurzem kündigte er an, bereits in diesem April die Produktion des Elektro-SUV M-Byte hochzufahren – Rekordzeit, wenn man denkt, dass die Marke noch keine zwei Jahre am Markt existiert.