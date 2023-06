Insolventer Autozulieferer „Allgaier wurde zuletzt sehr sparsam geführt“

Gemeinsam mit Pluta sind mehrere Sanierungsexperten seiner Kanzlei bei der Gruppe im Einsatz. Allen voran der Stuttgarter Rechtsanwalt Fritz Zanker, der vom Amtsgericht Göppingen zum vorläufigen Insolvenzverwalter der Holdinggesellschaft Allgaier Werke GmbH bestellt wurde. Bei der Allgaier Process Technology GmbH in Uhingen ist Rechtsanwalt Michael Wahl als vorläufiger Verwalter tätig. Der Jurist Heinz-Joachim Hombach übernahm bei der Allgaier Sachsen GmbH in Oelsnitz die Verwaltertätigkeit und bei der Mogensen GmbH & Co. KG in Wedel in Schleswig-Holstein wurde Rechtsanwalt Christian Heim zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.