Insolventer Autozulieferer Autoneum kauft Borgers und will „die globale Marktführerschaft“ ausbauen

In Deutschland produziert Borgers an den Standorten Berlin (284 Mitarbeitende), Bocholt (insgesamt 865 Mitarbeitende), Ellzee (451 Mitarbeitende) und Krumbach (294 Mitarbeitende). Neben den Vermögenswerten der Borgers-Gesellschaften in Deutschland übernimmt Autoneum auch die Anteile an den Tochtergesellschaften in Frankreich, Polen, Schweden, Spanien, Tschechien, Großbritannien sowie den Vereinigten Staaten.