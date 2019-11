Insourcing Wieso Daimlers Zulieferer unter dem Sparprogramm leiden werden

Der neue Daimlerchef Ola Källenius hat sein Sparprogramm vorgestellt. Doch während derzeit alle vor allem darauf schauen, dass Daimler 1,4 Milliarden Euro beim Personal einsparen will, geht eine weitere Gruppe unter: die Zulieferer. Die ohnehin bereits von Transformation und Absatzflaute gebeutelten Lieferanten bekommen jetzt zusätzlichen Druck von mehreren Seiten. So will Daimler die Materialkosten massiv senken. Källenius möchte die Ebit-Marge des Konzern – also den Gewinn vor Zinsen und Steuern - allein durch geringere Materialkosten um einen Prozentpunkt verbessern. Und das jedes Jahr.