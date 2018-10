Interimschef Bram Schot „Ich stünde langfristig als Audi-Chef bereit und hätte darauf auch große Lust“

Schot wurde am 19. Juni zum Interims-Chef des Ingolstädter Autobauers ernannt, kurz nachdem sein Vorgänger Rupert Stadler wegen Betrugsvorwürfen in der Dieselaffäre in Haft genommen wurde. Ein direkter Kontakt zu Stadler, der weiterhin in Untersuchungshaft sitzt, bestehe „gar nicht“, betonte Schot. Er kam erst im September 2017 nach Ingolstadt und übernahm die Leitung des Vertriebs. Zuvor war er Vertriebschef der VW-Nutzfahrzeugsparte.