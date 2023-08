Bosch

Der weltgrößte Automobilzulieferer mit Sitz in Stuttgart hat eigenen Angaben zufolge bereits über 5 Milliarden Euro in das Geschäft mit Elektromobilität investiert. Ab 2018 bündelte der Stiftungskonzern Antriebe im Bereich Powertrain Solutions – davor hießen die Geschäftsbereiche noch Gasoline Systems und Diesel Systems. Das gesamte Autozuliefergeschäft gliederte Bosch in der Kernsparte Mobility Solutions.

Nun stellt Bosch sein Hauptgeschäft Automobilzulieferung, in dem der Stiftungskonzern Weltmarktführer ist, neu auf. Ab 2024 heißt die größte der vier Unternehmenssparten „Bosch Mobility“. Weltweit arbeiten etwa 230.000 der gut 421.000 Beschäftigten in dem Bereich. Mobility wird künftig von einem Team von fünf Männern um Bosch-Geschäftsführer Markus Heyn mit eigener Geschäftsverantwortung geführt. Eine Abspaltung sei aber nicht geplant, betonte Hartung. „Wir werden den großen Teil unserer Firma schön bei uns behalten.“ Es gehe um eine schlagkräftigere Aufstellung etwa für den scharfen Wettbewerb um Elektroantriebe. Außerdem soll das wichtige Fahrzeugsoftware-Angebot enger mit der klassischen Teile-Zulieferung verzahnt werden.

Mit Elektromobilität will Bosch bis 2026 sechs Milliarden Euro Erlös erzielen, vier Mal so viel wie heute. Erstmals profitabel werde das noch defizitäre Geschäft in bestimmten Regionen in diesem Jahr, sagte Markus Heyn. Der wachsende Erfolg chinesischer Hersteller von Elektroautos, die den Autokonzernen in Europa Kunden abspenstig machen wollen, ist aus Sicht von Bosch ein Vorteil. Der Stiftungskonzern beliefert mit rund 55.000 Beschäftigten in China lokale wie internationale Unternehmen. Über 80 Prozent der Produktion in China sei für den Markt dort bestimmt.

Zahlreiche Arbeitsplätze hängen jedoch noch vom Geschäft mit dem Verbrenner ab. Für sie ist die Wende zur E-Mobilität mit Bedenken verbunden. Erst im Februar hatte es wegen eines geplanten Werks in Tschechien an mehreren deutschen Standorten Betriebsversammlungen gegeben. Stefan Hartung, Geschäftsführer bei Bosch, sagte in einem Interview mit der „Welt“: „Wenn man die Wertschöpfung ins Verhältnis setzt, beschäftigen wir bei Bosch zehn Mitarbeiter für den Diesel, drei für den Benziner und einen in der Elektromobilität.“ Die Stuttgarter dünnen im Zuge der Transformation auch ihr Produktionsnetz aus und verlagern Fertigungen. Betroffen sind beispielsweise das Werk in Göttingen, eines in München oder eines in Arnstadt (Thüringen). Die Stuttgarter bauen dabei auch Diesel-Jobs ab.

