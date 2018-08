Interne Dokumente Bosch offenbar tief in Abgasskandal verstrickt

In der offiziellen Beschreibung der Software („Dokumentation“) sollten nach Vorstellung der Entwickler die Abgastricks nicht erwähnt werden. Einer Bosch-Mitarbeiterin bereitete diese Heimlichtuerei offensichtlich Probleme. In einer E-Mail vom März 2007 fragte sie Kollegen, ob es sich um einen „Cycle-Beater“ (Technik zur Abgasmanipulation) handele. Weiter schreibt sie: „Wie schlimm muss der sein, dass wir hier sogar die Doku faken?“. Ein Bosch-Angestellter bezeichnete ein Jahr später in einer E-Mail die Akustikfunktion ganz offen als „Zykluserkennung“ – also als Programm, das Abgastests heimlich erkennen und Messungen manipulieren kann.