Investorenkonferenz Daimler will voll auf Luxus und E-Mobilität setzen

Durch die Einsparungen will Källenius den Konzern nicht nur attraktiver für Investoren machen, sondern auch profitabler. Bei Mercedes-Benz werde bis 2025 eine Umsatzrendite „im mittleren bis hohen einstelligen Prozent-Bereich“ angepeilt - diese solle dann sogar „unter ungünstigen Bedingungen“ erreicht werden, hieß es. Wenn es gut läuft, soll die Marge in den zweistelligen Bereich und damit in alte Höhen steigen. Dieser in der Finanzwelt wichtige Wert ist Maßstab für die Profitabilität eines Unternehmens; je höher die Prozentzahl ist, desto mehr Gewinn holt das Unternehmen aus jedem Euro Umsatz heraus.



