Investorenprozess geplatzt Autozulieferer Veritas AG bereitet Insolvenz vor

Veritas steckt bereits seit geraumer Zeit in der Krise. So ist die Gesellschaft Kreditnehmer eines Konsortialkreditvertrages mit einem Volumen in Höhe von 150 Millionen Euro und einer Laufzeit bis 2022. Mehrfach wurden „Verlängerungen des Kreditvertrages unter Aussetzung der Finanzkennzahlen verhandelt“, geht aus dem im Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresbericht für 2018 hervor. Seit Ende 2018 sehe sich die Unternehmensgruppe zudem mit einem Marktrückgang von mehr als zehn Prozent konfrontiert, hieß es im Februar 2020 in einer Pressemitteilung. Damals hatte Veritas noch den Einstieg der American Industrial Acquisition Corporation als Mehrheitsaktionär bekannt gegeben.