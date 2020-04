Investorenprozess geplatzt Autozulieferer Veritas leitet Insolvenzverfahren ein

Marktführer Bosch erwartet bei einer weltweiten Rezession einen Rückgang der Autoproduktion um mindestens ein Fünftel. Continental, Nummer drei unter den Zulieferern, will Investitionen in das automatisierte Fahren verschieben, um die Liquidität zu schonen. Noch härter trifft es kleinere und mittelgroße Zulieferer wie die Veritas AG in Gelnhausen. Die Firma stellt Schläuche, Leitungen, Luftzirkulationssysteme und Dichtungen her. Autohersteller wie Daimler, BMW, Fiat und Volkswagen zählen zu den Kunden der Gruppe, die nach eigenen Angaben weltweit rund 4400 Mitarbeiter an zwölf Standorten beschäftigt.