Israelisches Start-up: BMW kooperiert mit Innoviz beim autonomen Fahren

Rosenzweig verspricht einen Preis von „wenigen tausend Dollar“ für eines der neuen Innoviz. Das soll dem selbstfahrenden Auto zum Durchbruch verhelfen, und BMW will dabei ganz vorn dabei sein. Schon ab 2021 will BMW schließlich mit dem iNext ein Auto auf den Markt bringen, das autonom nach der zweithöchsten Stufe 4 fahren kann. 4 bedeutet: der Fahrer kann sich abwenden, anderweitig beschäftigen oder sogar schlafen; er muss nicht, wie zurzeit bei Uber, Google oder Tesla, die Hände in der Nähe des Lenkrads lasen und notfalls eingreifen, wenn das System Überforderung meldet. Stufe 5 wäre dann ein Auto, das nicht einmal mehr ein Lenkrad hat.