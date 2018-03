Doch nun droht den nostalgischen und gewinnbringenden Festspielen ein jähes Ende. Der Brexit schwebt wie ein Damoklesschwert über den britischen Autobauern, die trotz britischer Produktion extrem auf Im- und Exporte angewiesen ist. Im Vorfeld des Brexit-Gipfels an diesem Donnerstag bringen sich die Autobauer deshalb in Position. Jaguar Land Rover brauche den freien Zugang zur EU, sagt etwa der deutsche Unternehmenschef Ralf Speth. „Wir kaufen heute zirka 40 Prozent der Teile und Komponenten, gerade auch Hightech-Komponenten, in Europa ein“, erläutert er. Etwa 20 Prozent der Produkte gingen dann wieder nach Europa.