Jahreszahlen: Porsche fährt Rekordgewinn ein

Volkswagen hatte Porsche Ende September an die Börse gebracht. Seither ist der Aktienkurs stetig gestiegen, die Sportwagentochter ist inzwischen deutlich mehr wert als der Wolfsburger Mutterkonzern. Der Teilbörsengang und der Verkauf von Aktien an die Familienholding Porsche SE brachte Volkswagen fast 20 Milliarden Euro ein, von denen der Konzern einen Teil in die Finanzierung seiner Elektro-Strategie steckt. Etwa die Hälfte der Einnahmen ging als Sonderdividende an die Anteilseigner, darunter als größte die Holding der Familien Porsche und Piech, das Land Niedersachsen und das Emirat Katar.



