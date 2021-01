Jahreszahlen von Tesla Das lukrativste Geschäftssegment Teslas? Spoiler: Es sind nicht die Autos

Die Kapazität wird dieses Jahr nochmals einen Sprung machen. In Grünheide bei Berlin und bei Austin entstehen neue Werke- Der Spatenstich in Grünheide fand im Juni 2020 statt, in Texas einen Monat später. Beide Werke liefern sich derzeit ein Kopf-an-Kopf Rennen, welches zuerst eröffnet wird. Tesla teilte am Mittwoch mit, dass man in Grünheide bereits dabei sei, die ersten Maschinen in der Fabrikhalle aufzustellen. In Berlin wird man neben eigenen Batterien vor allem Model 3 und Model Y fertigen. Austin wird für den Cybertruck ausgelegt, der 2022 erwartet wird. Dort soll auch der Sattelzug Semi gefertigt werden, der nach Verzögerungen für Ende des Jahres versprochen wird.



Wie schnell Tesla wächst, betonte Musk am Mittwoch, „hängt von der verfügbaren Zahl der Akkus ab“. Dass Tesla nun auch eigene Akkus fertigt, ziele nicht darauf ab, anderen Akkuherstellern wie Panasonic oder LG Konkurrenz zu machen. Viel mehr sollen die eigenen Batterien die weltweite Verfügbarkeit von Akkus zu erhöhen. „Wir nehmen von anderen Akkufertigern so viel ab, wie sie produzieren können“, so Musk.