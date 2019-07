Jan Oehmicke Teslas Europachef geht von Bord

Seit Februar verkauft Tesla auch in Europa seinen größten Hoffnungsträger und setzte sich damit schnell an die Spitze der Elektroauto-Verkaufscharts in Westeuropa. Der Start gilt wegen erheblicher Auslieferungsprobleme im Hauptquartier in Kalifornien trotzdem als missglückt und wird dort als Ursache für die Verluste im ersten Quartal gesehen, die höher ausgefallen waren als erwartet.