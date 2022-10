Jeep Avenger Der Kleinste startet elektrisch

Der Avenger ist das erste vollelektrische Modell von Jeep. Die US-Marke zählt in der Branche eher zu den Nachzüglern, was die Elektrifizierung angeht. Umso engagierter aber ist man jetzt bei der Sache. Bis 2025 sollen sogar drei weitere Stromer folgen. Alle sind SUV. Ein Grund fürs Tempo ist die Zugehörigkeit zur Stellantis-Gruppe, unter dessen Dach sich auch Marken wie Opel, Peugeot, Fiat, Citroën, Alfa Romeo und Maserati versammeln. Stellantis macht Druck bei elektrischen Antrieben. Was lag da für Jeep näher, sich zügig aus dem Konzern-Baukasten zu bedienen? Denn fertig entwickelt war eine perfekt passende Plattform, die e-CMP. Sie steckt bereits unter dem Opel Mokka-e, Peugeot e-2008 und DS3 Crossback E-Tense. Alle drei SUV sind also so etwas wie die Brüder des Avenger.

Bild: Jeep