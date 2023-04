Es liegt in der Natur der Sache, dass Ladesäulen auf dem Rubicon Trail nicht gerade aus dem Boden wachsen. Der legendäre Offroad-Spielplatz in Kalifornien, auf dem sich Kraxler aus der ganzen Welt austoben, ist für den Avenger die falsche Kulisse. Jeep muss das Terrain wechseln. Der neueste Abenteuerfilm der amerikanischen Kultmarke spielt in den Citys. Mit dem Baby-Jeep Avenger fährt jetzt das erste Elektromobil der US-Marke vor. Er ist zudem das kleinste jemals von Jeep gebaute Fahrzeug und auch das erste Modell, das ausschließlich für Europa konzipiert wurde.

Bild: Jeep Stellantis