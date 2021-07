Jetzt 61 Beschuldigte VW-Dieselskandal: Siebte Durchsuchung im Ermittlungskomplex Continental

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat ihre Ermittlungen zu einer möglichen Beteiligung von Continental-Mitarbeitern am Volkswagen-Dieselskandal erneut ausgeweitet. Dazu hat sie am 13. Juli erneut mehrere Standorte von Continental und der noch zu Conti gehörenden Antriebssparte Vitesco Technologies durchsucht. Im Zuge der Ermittlungen sei dies bereits die siebte Durchsuchung gewesen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der WirtschaftsWoche. Zuletzt sind die Ermittler in dieser Sache unter anderem bei Volkswagen vorstellig geworden. Wie die Staatsanwaltschaft der WirtschaftsWoche bestätigte, ermittelt die Behörde mittlerweile gegen insgesamt 61 Beschuldigte. Hinzu kommen Verfahren gegen zwei Mitarbeiter einer höheren Ebene, denen die Fahnder eine Verletzung der Aufsichtspflicht und damit eine Ordnungswidrigkeit vorwerfen.