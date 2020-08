Jetzt auch Aldi Nord Butter, Nudeln, Strom: Händler bauen Ladenetze für E-Autos aus

Noch im März 2019 hatte das Unternehmen angekündigt, innerhalb eines Jahres 400 E-Ladestationen an Lidl-Filialen zu errichten. Bislang betreibt Lidl aber nur rund 250 Ladesäulen, rund 150 sind noch im Bau oder in Planung. An einigen Standorten hätte die „unzureichende Netzleistung“ den Ausbau gebremst. Deutlich weiter ist der Möbelhändler Ikea, der jedes seiner 53 Einrichtungshäuser in Deutschland inzwischen mit E-Ladestationen ausgestattet hat.