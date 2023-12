Ji Yue 01 Deutsche Ingenieure halten ein solches Auto für nicht machbar – in China startet der Verkauf

Den Investmentbanker, der aus Gründen der Neutralität nicht namentlich genannt werden will, erinnert der Ji Yue 01 an das SUV Model X von Tesla. Es ist 4,85 Meter lang und zwei Meter breit, hat eine Höhe von 1,60 Meter. Das Roboterauto hat umlaufende Lichtbänder an der Front und am Heck. Auffällig: Es hat keine Türgriffe – die Türen werden per Bluetooth oder Sprachbefehl geöffnet. Im Fahrzeugboden findet sich ein Akku des chinesischen Batterieweltmarktführers CATL. Es gibt die Batterie in zwei Größen. Die kleinere kommt 550 Kilometer weit, die große 720 Kilometer. Geladen werden kann das Auto auf 80 Prozent in unter einer halben Stunde. Auch die Verarbeitungsqualität stimmt, sagt der Banker: Er hat durchweg ein Spaltmaß von vier Millimetern gemessen.