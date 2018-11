Job-Kahlschlag bei GM Realitätsschock in Trump-Land

Trump forderte von dem Autokonzern, die Produktion in China zu stoppen und stattdessen im US-Bundesstaat Ohio „verdammt noch mal schnell eine neue Fabrik (zu) eröffnen“. Sollte das Werk dort dauerhaft geschlossen bleiben, habe sie „ein Problem“, drohte Trump GM-Chefin Barra. Vor Reportern in Washington erklärte er zudem, die USA hätten viel für GM getan - und man sei in der Lage, großen Druck auf den Konzern mit Hauptsitz in Detroit auszuüben.