Jobs bei Tesla „Wir haben mehr als 1000 Bewerber mit Tesla zusammengebracht“

Was müssen die Bewerber mitbringen?

Die Stellenprofile von Tesla reichen von hochspezialisierten Ingenieur- und Managementstellen bis hin zu einfachen Tätigkeiten in der Produktion und in der Logistik, für die auch Quereinsteiger und Arbeitslose in Betracht kommen. Wichtig sind Belastbarkeit und Flexibilität. Für die meisten Tätigkeiten gibt es eine rollierende Schichtarbeit, auch an Samstagen. Die Stellen sind in Vollzeit und unbefristet ausgeschrieben.