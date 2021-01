Jörg Hofmann „Tesla ist hier ziemlich ungeordnet gestartet“

Der Tarifvertrag erfasst auch Beschäftigte, die in der IG Metall bisher unterdurchschnittlich vertreten sind. Ihre Basis sind ganz klar die Arbeiter.

Bei den Neueinstellungen in der Metall- und Elektroindustrie haben mittlerweile bis zu 50 Prozent der Menschen einen akademischen Hintergrund. Insbesondere was den Nachwuchs angeht, wird die Veränderung der Belegschaftsstrukturen also deutlich sichtbar. Wir haben darauf reagiert, indem wir unsere betrieblichen Ansprache-Konzepte überprüft haben. Wir versuchen die Belegschaft selber zu Akteuren zu machen, was betriebspolitische Zielvorstellungen und Lösungen angeht. Das ist ein hochattraktives Politikmodell – auch für Hochqualifizierte. Wo wir damit sehr breit unterwegs waren, war etwa die gute Gestaltung des Homeoffice.