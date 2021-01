Jörg Hofmann „Tesla ist hier ziemlich ungeordnet gestartet“

Können Sie es im Augenblick als Mittel gegen die Krise verkaufen, in die Gewerkschaft einzutreten?

Es ist sinnvoll, solidarische Lösungen zu finden. Das gilt für die Zukunftsthemen, wie: Was sind die Pläne der Betriebe bei Digitalisierung und Klimaschutz und gibt es überhaupt welche? Was bedeutet dies für mich und meinen Arbeitsplatz? Wird investiert, wird qualifiziert? Da sind die Mitarbeiter an unserer Arbeit interessiert, denn der strukturelle Wandel wird durch die Krise verschärft. Und bei der Frage, wie es um den Arbeitsplatz steht, bei Fragen der Gestaltung der Arbeitsbedingungen, gerade jetzt in der Pandemie, suchen die Menschen Beratung, Hilfe und Unterstützung. Da ist die Gewerkschaft sicherlich ein Ansprechpartner, der attraktiv ist.