Jörg Hofmann „Tesla ist hier ziemlich ungeordnet gestartet“

Bislang sieht es so aus, als ob Sie bei Tesla mit harten Bandagen arbeiten müssten. Sie haben angeblich einen Brief an das Unternehmen geschrieben – aber nie eine Antwort bekommen.

Ich nehme an, das liegt daran, dass Tesla hier ziemlich ungeordnet gestartet ist. Da haben die Verantwortlichen oft im Monatsrhythmus gewechselt. Herr Musk ist ein hoch innovativer Unternehmer. Wer aber meint, dass die Partizipation der Beschäftigten dafür unnötig sei, ist definitiv von gestern. Die Beschäftigten wollen an Entscheidungen teilhaben, sie wollen mitmachen. Dafür suchen sie sich ein geeignetes Sprachrohr – und das ist in Deutschland die IG Metall.