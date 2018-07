Joint-Venture: BMW gründet mit Great Wall Gemeinschaftsfirma für E-Autos in China

BMW baut künftig mit dem chinesischen Autokonzern Great Wall Elektroautos in China. Eine Vereinbarung zur Gründung eines 50:50-Joint-Ventures wurde am Dienstag bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin unterzeichnet, wie die Partner mitteilten. Das neue Gemeinschaftsunternehmen namens "Spotlight Automotive Limited" werde außer E-Minis auch elektrische Fahrzeuge für Great Wall herstellen. Produziert werden soll am Firmensitz in der Provinz Jiangsu im Osten Chinas, wo ein Werk gebaut wird. Die Behörden müssen noch zustimmen.