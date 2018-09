Joint Venture Daimler und BMW wollen Mobilitätsdienste von Berlin steuern

Das Joint Venture war im März angekündigt worden. Über einen möglichen Sitz in Berlin war seither spekuliert worden. „Die Zukunft der Mobilität wird in Metropolen wie Berlin geschrieben“, begründete BMW-Chef Harald Krüger die Entscheidung. Man bewege sich bewusst außerhalb der Konzernstrukturen im dynamischen Umfeld Berlins. Wie viele Beschäftigte an die Spree kommen und wo genau die Zentrale angesiedelt wird, wollte ein Daimler-Sprecher nicht sagen.