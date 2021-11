Kampf gegen Hunger Musk würde Milliarden gegen Welthunger spenden – unter einer Bedingung

Der Tesla-Geschäftsführer Elon Musk hat für den Kampf gegen den Hunger in der Welt Ausgaben in Höhe von sechs Milliarden Dollar in Aussicht gestellt – unter einer Bedingung. Er werde Tesla-Aktien in diesem Wert verkaufen und den Erlös dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen spenden, wenn dieses zeige, wie mit dem Geld das Hungerproblem in der Welt gelöst werden könne, teilte der nach „Forbes“-Ranking reichste Mensch der Welt mit.