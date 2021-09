Kampf um Batterien Autobranche droht nächster Engpass

Es ist gerade vier Jahre her, da zuckten Manager der Autoindustrie noch mit der Schulter bei Fragen zu Batteriezellen made in Europe. Die Deutschen hätten das Rennen gegen die dominanten Hersteller aus Asien - CATL in China, LG , SK Innovation oder Samsung SDI in Südkorea und Panasonic aus Japan - schon verloren gegeben, erzählt Ilka von Dalwigk von EIT InnoEnergy. Die Institution aus dem niederländischen Eindhoven hat ein von der Europäischen Union gefördertes Firmennetzwerk in der „European Battery Alliance“ aufgebaut. Die Franzosen meinten, man könne ja bei der nächsten, heute noch immer in weiter Ferne liegenden Technikgeneration einsteigen, den Feststoffbatterien. „Niemand sah das als Problem. Das Denken war, wir können Batteriezellen importieren“, sagt von Dalwigk. Doch Prognosen, etwa von der Schweizer Bank UBS, rüttelten Politik und Industrie auf: Im Kampf gegen den Klimaschutz würde der E-Auto-Absatz in diesem Jahrzehnt rapide steigen, die prognostizierte Absatzkurve war so steil wie ein Hockeyschläger.