Kanada-Reise Herbert Diess letzter großer Auftritt

Auch Mercedes Benz nutzte die Reise des Kanzlers, um eine engere Zusammenarbeit mit Kanada öffentlich zu machen. Mercedes will dabei eng mit dem kanadischen Bergbauunternehmen Rock Tech Lithium zusammenarbeiten, das von dem deutschen Managern Markus Bruegmann geleitet wird. An Bord ist auch Stefan Krause, der ehemalige Finanzchef von BMW. Das in Kanada gewonnene Lithium soll dann in Deutschland zu Lithiumhydroxid veredelt werden, um in Akkus eingesetzt werden zu können.

Volkswagen wiederum nutzt seine Tochter PowerCo aus Salzgitter, in der alle Batterieaktivitäten des Konzerns gebündelt sind. Geplant sind sechs eigene Akku-Fabriken, darunter eine in Nordamerika, deren Standort gerade gesucht wird. Es wird erwartet, dass sie in der Nähe von Volkswagens US-Fabrik in Chattanooga angesiedelt wird. Sie soll auch mit Rohstoffen aus Kanada beliefert werden. PowerCo erwägt sogar, sich an kanadischen Bergbauunternehmen zu beteiligen. Noch stehe das allerdings nicht auf der Tagesordnung, betont VW Vorstand Thomas Schmall.

Weltweit ist ein Rennen unter den Fahrzeugherstellern losgebrochen, um sich Rohstoffe für Batteriezellen zu sichern. Besonders die Preise für Lithium sind in die Höhe geschossen. Tesla, so verriet dessen Chef Elon Musk neulich, muss derzeit 88 Dollar pro Kilogramm für Lithiumcarbonat bezahlen, noch vor einem Jahr waren es 11 Dollar. Damit begründete er die erheblichen Preissteigerungen bei Teslas. Das Beratungsunternehmen E Source aus Boulder, Colorado, erwartet, dass die Produktionskosten für Akkus in den nächsten Jahren zulegen werden, weil so viele Hersteller ihre Produktion gleichzeitig ausweiten wollen. Der Durchschnitt liegt laut Berechnungen von E Source derzeit bei 128 Dollar pro kWh, soll aber bis 2026 auf 138 Dollar steigen, trotz technologischer Neuerungen. Das könnte Elektroautos je nach Größe der Akkus zwischen 1500 und 3000 Dollar teurer machen, was die Markteinführung erschwert.