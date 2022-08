Kanada-Reise Was Kanada für die Autobauer so wichtig macht

Gerade hat US-Präsident Joe Biden mit großer Verzögerung den sogenannten „Inflation Reduction Act“ nach dem Senat auch durch den Kongress peitschen können. Der sieht staatliche Subventionen in Höhe von bis zu 7500 Dollar pro Elektroauto vor, für die nächsten zehn Jahre und im Unterschied zu den bisherigen Programmen sogar ohne Deckel bei der Fahrzeugproduktion. Hinzu kommen noch Fördergelder der US-Bundesstaaten.



Für die Milliarden an Steuergeldern erwartet die US-Regierung allerdings auch eine Gegenleistung von den Autoherstellern. Denn um diese abrufen zu können, müssen nicht nur die Elektroautos in Nordamerika hergestellt werden, sondern auch das Gros der Batterien. Mindestens 40 Prozent der Rohstoffe dafür sollen vom nordamerikanischen Kontinent und von Freihandelspartnern der USA kommen. So soll die Dominanz chinesischer Hersteller gebrochen werden, man will die Fehler beim Ausbau der Solarzellenproduktion diesmal vermeiden. Neben dem eigenen Abbau veredelt China zudem fast die gesamte Lithium-Förderung Australiens.