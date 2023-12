Kapitalmarkttag 2023   Es ist höchste Zeit, bei Continental aufzuräumen!

Ab 2025 sollen die Kosten jährlich um 400 Millionen Euro sinken, sparen will man vor allem in der Verwaltung. All das ist bitter nötig: Denn bei einer Analyse der Berater von McKinsey kam heraus, dass Continental im Vergleich zum Wettbewerb in vielen Bereichen schlechter aufgestellt ist. Zum Beispiel bei der Zahl der Hierarchieebenen. Continental hat zu viele Führungskräfte, es dauert zu lange, Entscheidungen zu treffen. Hier will Setzer agiler werden, Hierarchieebenen abschaffen und auch ein Teil vom Personal muss weichen. Die Rede ist von einer größeren, vierstelligen Zahl an Stellen, die man einsparen will.