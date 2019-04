Kartellvorwürfe gegen BMW, Daimler und VW Unser Autoland, ein Irrenhaus

Vielleicht will der Bundesfinanzminister nach der heutigen Nachricht aus Brüssel seine irre Elektro-Subventionsnummer ja noch einmal überdenken. Hier ein paar Vorschläge: Die Milliarden, die Autobauer durch ihr Abgas-Kartell gespart haben, können sie ja jetzt in die E-Autos stecken. Deshalb stoppt die Bundesregierung schnellstmöglich jegliche E-Auto-Förderung. Sie bringt die E-Autos nicht auf die Straße, indem sie sie bezahlt, sondern indem sie sie gesetzlich in Form einer Quote vorschreibt. Wenn die E-Modelle so gut sind, wie von den Herstellern versprochen, dürfte eine mit Augenmaß festgelegte Quote kein Problem sein.