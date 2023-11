Kaskoversicherung 2023 Vollkasko oder Teilkasko: Wann sich welche Autoversicherung lohnt

Wer sein Auto auch gegen selbst verschuldete Unfälle und damit verbundene Schäden am eigenen Fahrzeug versichern möchte, entscheidet sich für die Vollkaskoversicherung. Fährt der Halter des Fahrzeugs unfallfrei, steigt er in der Schadenfreiheitsklasse weiter auf. Je höher die SF-Klasse, desto höher ist der Rabatt, der dem Versicherungsnehmer gewährt wird. Verursacht er einen Unfall, senkt sich die Schadenfreiheitsklasse meist um mehrere Klassen. Deshalb empfiehlt die Stiftung Warentest, sich nach einem Unfall zu informieren, wie viele Klassen man zurückgestuft würde. In manchen Fällen könne es dann besser sein, den Schaden selbst zu bezahlen als einen unwirtschaftlichere Rückstufung zu riskieren.