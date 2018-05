Kaufberatung: Welcher BMW X2 empfehlenswert ist

Das schnittige Aussehen hat allerdings seinen Preis: Der Einstieg gelingt weniger elegant als im X1, der Kofferraum ist spürbar kleiner und die Kopffreiheit fällt vor allem im Fond geringer aus. Insgesamt geht das Platzangebot aber für BMW-Verhältnisse durchaus in Ordnung, was nicht zuletzt am untypischen Layout mit Frontantrieb und Quermotor liegt.

Bild: BMW