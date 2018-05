Kaufberatung So kommen Sie zum passenden E-Bike

Die Beratung

Was bei Discounter-Schnäppchen hingegen definitiv zu kurz kommt, ist die fachliche Beratung. Angesichts der Komplexität der Technik und der großen Zahl sehr unterschiedlicher Pedelecs kann ein Händler, der mit Rat und Tat zur Seite steht, eine große Hilfe sein. Zumal dieser in der Regel auch eine eigentlich unabdingbare Probefahrt ermöglicht. Bei dieser kann man am besten erfahren, wie gut man mit dem E-Bike und den verbauten Komponenten zurechtkommt. Wer mit Rahmen, Sitzposition und Antriebstechnik glücklich ist, sich aber an dem einen oder anderen Detail stört, kann in vielen Fällen nachbessern. Ein gekröpfter Lenker, ein ergonomischerer Sattel oder eine Schaltung mit mehr Gängen lassen sich oftmals problemlos nachrüsten.

Bild: dpa