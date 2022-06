Kein neues Auto für Ford Saarlouis Macht Euch schnell hübsch für einen Käufer

Die beste Option für Saarlouis wäre wohl der Verkauf des Werkes an jemanden, der dort weiter Autos baut. Elektroautos! Und Interessenten wären sicherlich da. Vor allem asiatische Autobauer drängen zunehmend auf den europäischen Markt. Einige haben bereits bekundet, dass sie Interesse an einem eigenen Werk in Europa hätten. Der Elektroautohersteller Aiways etwa, 2017 in Shanghai gegründet, bietet in Deutschland schon Autos an. Aiways „denkt über eine Autofertigung in Europa nach“, bestätigte Aiways-Vorstand Alexander Klose der WirtschaftsWoche Anfang 2022. Er ist als Executive Vice President Overseas bei Aiways für alle Überseetätigkeiten sowie die Produktstrategie verantwortlich. Deutschland war als Fabrikstandort zuletzt zumindest im Rennen. Und auch der vietnamesische Autobauer VinFast sucht: Man sei auf der Suche nach Standorten in Europa und auch in Deutschland, hieß es auf Anfrage der WirtschaftsWoche. Auch der chinesische Konzern Great Wall Motor ist nicht abgeneigt: Man sehe es als eine Möglichkeit für die Zukunft, ein eigenes Werk in Europa zu haben, schrieb eine Sprecherin auf Anfrage.



Da viele Autobauer Überkapazitäten in Europa haben, wäre es für die Menschen bei Ford womöglich ein Vorteil, sich nun schnell hübsch für einen Käufer zu machen. In den Ohren von Betriebsräten und IG-Metallern muss sich so ein Vorschlag erstmal fürchterlich anhören. Aber die Asiaten werden nicht mehr lange zögern – und schon bald womöglich aus dem Vollen schöpfen können, wenn es um den Kauf von alten Verbrennerwerken geht. Nach und nach könnten sich nun auch andere Autobauer aus der Defensive wagen – und womöglich Standorte anbieten.