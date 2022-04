Kia EV6 GT Die Elektro-Rakete aus Korea

Im Vergleich zur den „normalen“ EV6-Modellen schmückten die Designer ihr bestes Stück an einigen Stellen behutsam aus. Ein exklusiver Stoßfänger vorn betont die Breite des GT. Dazu V-förmige LED-Tagfahrleuchten in schmalen Gehäusen, eine Motorhaube mit zwei erhabenen abwärts gerichteten Kanten und ein eleganter Dachspoiler. Die 21-Zoll-Räder geben zudem den Blick auf neonfarbene Bremssättel frei. Und auch das durchgehende Leuchtenband macht am Heck viel her. Innen entspricht er weitgehend den schwächeren Modellen, wenn man einmal von schwarzen Schalensitzen mit veganen Bezügen in Wildleder-Optik absieht.

Bild: Kia