Klagen wegen Dieselgate „Schadenersatz-Forderungen gegen Daimler steigen 2020 auf 1,8 Milliarden Euro“

Die Tübinger Kanzlei TILP Litigation rechnet mit weiteren Schadenersatzklagen im dreistelligen Millionenbereich gegen die Daimler AG. Die Kanzlei hat den Autohersteller am 30. Dezember vor dem Landgericht Stuttgart auf Schadenersatz in Höhe von 896 Millionen Euro verklagt. „Wir sind mit weiteren institutionellen Klägern im Gespräch, bei denen es um Schäden in dreistelliger Millionenhöhe geht“, sagte Rechtsanwalt Andreas Tilp der WirtschaftsWoche. „Es werden im laufenden Jahr weitere Klagen hinzukommen. Die Gesamtschadenssumme unserer Klagen dürfte 2020 auf 1,8 Milliarden Euro steigen.“ Zu den in Stuttgart klagenden Investoren gehören unter anderem Kapitalverwaltungsgesellschaften, Banken, Versicherungen sowie Pensionsfonds aus Deutschland, der EU, Nordamerika, Asien und Australien.