Wann das letzte Fahrzeug vom Band im Stammwerk Wolfsburg rollt, weiß niemand so recht. Wer also noch einen Touran will, muss sich auf jeden Fall beeilen. Und schon mal 39.340 Euro bei Seite legen für die ordentlich ausgestattete Comfortline-Version in Verbindung mit dem 1,5-Liter-Benziner mit 110 kW/150 PS. Wer einigermaßen geschickt verhandelt, dürfte aber günstiger davonkommen. Stichwort: Auslaufmodell.

Bild: Volkswagen