Klassisch gut Mittelklasselimousine: Der Genesis G70 im Test

Während die Limousine beim Karosseriedesign in die Vollen geht, ist der Innenraum vergleichsweise konventionell gestaltet. Statt riesiger Bildschirmlandschaften im Tablet-Format gibt es nur ein Smartphone-großes Display auf dem Armaturenbrett und die digital ausgeführten Instrumente. An dieser Stelle merkt man am ehesten, dass der G70 in Südkorea bereits seit sechs Jahren auf dem Markt ist. Doch das klassische Layout kann durchaus auch als Vorteil durchgehen: Die Bedienelemente für Klima und Lautstärke sowie Schnellzugriffs-Taster für Navi und Bordcomputer sind als physische Schalter und Drehknöpfe ausgeführt, was die Bedienung während der Fahrt leicht macht.

Bild: Genesis