Kleiner Marktüberblick Fünf Familienautos unter 35.000 Euro

Opel Combo Life

Hochdachkombis sind generell eine preiswerte Alternative zum klassischen Kompakt-Van. Der Opel Combo Life zählt wie seine Schwestermodelle Citroen Berlingo, Peugeot Rifter und Toyota Proace City Verso zu den modernsten Vertretern dieser Klasse. Im Vergleich mit älteren Modellen, die oft noch stark ihren Nutzfahrzeug-Genen verhaftet sind, rückten Fahrverhalten, Ambiente und Ausstattungsoptionen deutlich näher an den Pkw heran. Das gilt auch für das Angebot an Assistenz- und Komfortsystemen, das sogar ein in dieser Klasse exotisches Head-up-Display umfasst. Die Preise starten beim 22.080 Euro für das Basismodell. Eine bessere Wahl dürfte die nächsthöhere Ausstattung „Edition“ sein, die eine zweite seitliche Schiebetür bietet.