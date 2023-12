Suzuki bringt im April 2024 eine Neuauflage des Kleinwagen-Klassiker Swift in Deutschland auf den Markt. Die nunmehr siebte Generation bietet auf den ersten Blick einen hohen Wiedererkennungswert, beim genauen Hinsehen offenbaren sich allerdings auch viele Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger. So verzichtet der künftig in Hochglanzschwarz und einteilig ausgeführte Kühlergrill auf das Suzuki-S, das auf den lackierten Bereich zwischen Kühlergrill und Motorhaube noch oben gewandert ist. Zudem bietet der kommende Swift modifizierte Schweinwerfer mit neuer Tagfahrlicht-Signatur. Statt sich wie bisher in den C-Säulen zu verstecken, zeigen sich die Griffe der Fondtüren gut sichtbar auf dem Türblech. Das Heck hat neue Rückleuchten. Außerdem sind künftig rückseitig Radar- und Kamerasensoren integriert.

Bild: Suzuki