Klimaschutz Der „Green Deal“ ist für Daimler der Horror

Bei Daimler müssen die Umwelt- und Politikexperten in diesen Tagen neu rechnen: Was bedeutet die angedachte Verschärfung der CO2-Vorgaben für Pkw und Lkw? Welche Auswirkungen könnte eine CO2-Steuer im Verkehrsbereich haben? Was passiert, wenn das Steuerprivileg für Diesel fällt? Egal, was die Szenarien ergeben – schön wird das Ergebnis aus Sicht von Daimler nicht sein. Denn die Stuttgarter haben schon unter den bisher geltenden Vorschriften größte Mühen, die Vorgaben der EU zu schaffen.