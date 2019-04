Gerade erst erregten der Ökonom Hans-Werner Sinn und seine Co-Autoren Aufsehen mit einer Studie, die Elektroautos attestiert, in der Regel mehr CO2-Ausstoß zu verursachen als herkömmliche Diesel. Eine steile These, die „in krasser Weise so gut wie allen seriösen, internationalen Studien der vergangenen Monate“ widerspricht, wie WirtschaftsWoche-Redakteur Stefan Hajek in einer ausführlichen Analyse belegt.