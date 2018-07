Knorr-Bremse: Entscheidung über Börsengang nach Sommerpause

Die Entscheidung über den lang erwarteten Börsengang von Knorr-Bremse soll im September fallen. "Wenn alle wieder aus dem Urlaub zurück sind, wird das Unternehmen entscheiden, ob und wann ein Börsengang stattfindet", sagte Finanzvorstand Ralph Heuwing der "Börsen-Zeitung". Die Schulferien enden in Bayern am 10. September. Dann könnte es schnell gehen. Der endgültige Beschluss falle bei Aktien-Neuemissionen immer erst zwei bis vier Wochen vor der Platzierung, sagte Heuwing. Er bekräftigte, dass der Münchner Hersteller von Zug- und Lkw-Bremsen im Zuge eines Börsengangs keine Kapitalerhöhung plane. Der Erlös ginge damit an Mehrheitseigentümer Heinz Hermann Thiele und seine Tochter Julia Thiele-Schürhoff.